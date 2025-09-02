Собянин: В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний
Научно-исследовательский клинический институт имени Л.И. Свержевского разработал новый сервис с искусственным интеллектом, который помогает точнее и быстрее диагностировать заболевания уха и гортани. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Система анализирует эндоскопические снимки, выявляя визуальные признаки нормы или патологии.
«Сегодня она распознает формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани», — написал Собянин на своей странице.
При этом ИИ выступает как ассистент врача, окончательное решение принимает медик. Новинка уже функционирует в пилотном режиме на базе института Л.И. Свержевского, диагностического клинического центра № 1, клинико-диагностического центра № 4.
Специалисты планируют усовершенствовать сервис для получения более точных результатов и научить ИИ определять заболевания полости носа. Автоматизация диагностических процессов позволит повысить эффективность маршрутизации больных, а полученные сведения будут применяться для обучения медиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ижевске трех подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
- Туроператоры раскрыли, как подорожал отдых внутри России
- Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
- «И грянул гром!»: Агрессивный Мах затмил летние фестивали корпораций
- Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
- В деле арестованного уральского журналиста Аллаярова появилось новое СМИ
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
- В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев
- Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru