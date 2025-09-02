Собянин: В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Научно-исследовательский клинический институт имени Л.И. Свержевского разработал новый сервис с искусственным интеллектом, который помогает точнее и быстрее диагностировать заболевания уха и гортани. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Система анализирует эндоскопические снимки, выявляя визуальные признаки нормы или патологии.

«Сегодня она распознает формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани», — написал Собянин на своей странице.

При этом ИИ выступает как ассистент врача, окончательное решение принимает медик. Новинка уже функционирует в пилотном режиме на базе института Л.И. Свержевского, диагностического клинического центра № 1, клинико-диагностического центра № 4.

Специалисты планируют усовершенствовать сервис для получения более точных результатов и научить ИИ определять заболевания полости носа. Автоматизация диагностических процессов позволит повысить эффективность маршрутизации больных, а полученные сведения будут применяться для обучения медиков.

