Собянин: В Москве работают 350 заслуженных тренеров России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем тренера, пожелав представителям профессии успехов во всех начинаниях.
Глава города рассказал, что сегодня в столице трудятся более 3,4 тысячи специалистов, 350 носят звание Заслуженного тренера РФ. Собянин отметил, что тренер – это тот человек, который прививает любовь к спорту и передает свой бесценный опыт, что очень важно для современной молодежи, которая все чаще регулярно занимается спортом.
По его словам, власти Москвы поставили перед собой сразу несколько важных задач в области массового спорта на ближайшие несколько лет. Первым пунктом в списке задач стала реконструкция знаменитых исторических объектов, а также строительство новых. Также город намерен расширить проект бесплатных тренировок, чтобы еще больше приобщать население к здоровому образу жизни.
Так, в Москве построили более 200 крупных спортивных объектов за последние годы, в том числе первоклассные сооружения, на месте бывших промышленных зон и пустырей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru