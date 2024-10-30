Собянин: В Москве работают 350 заслуженных тренеров России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем тренера, пожелав представителям профессии успехов во всех начинаниях.

Глава города рассказал, что сегодня в столице трудятся более 3,4 тысячи специалистов, 350 носят звание Заслуженного тренера РФ. Собянин отметил, что тренер – это тот человек, который прививает любовь к спорту и передает свой бесценный опыт, что очень важно для современной молодежи, которая все чаще регулярно занимается спортом.

Собянин: За последние годы в Москве построено более 200 крупных объектов спорта

По его словам, власти Москвы поставили перед собой сразу несколько важных задач в области массового спорта на ближайшие несколько лет. Первым пунктом в списке задач стала реконструкция знаменитых исторических объектов, а также строительство новых. Также город намерен расширить проект бесплатных тренировок, чтобы еще больше приобщать население к здоровому образу жизни.

Так, в Москве построили более 200 крупных спортивных объектов за последние годы, в том числе первоклассные сооружения, на месте бывших промышленных зон и пустырей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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