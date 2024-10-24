Собянин: За последние годы в Москве построено более 200 крупных объектов спорта
В Москве построили более 200 крупных спортивных объектов за последние годы, в том числе первоклассные сооружения, на месте бывших промышленных зон и пустырей, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, а в настоящее время – уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы. Собянин отметил, что больше места для массового спорта стало появляться на крупных аренах, которые традиционно востребованны для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов.
Мэр подчеркнул, что в столице появилось 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Они позволяют каждому жителю города заниматься физкультурой рядом с домом. В частности, это тренажерные городки и футбольные поля, теннисные корты и открытые бассейны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru