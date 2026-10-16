Собянин: В Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга
В Москве впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, уникальное хирургическое вмешательство» было выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Благодаря продлившейся 12 часов операции у пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо.
«Эта операция — продолжение реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей», - написал градоначальник.
Он отметил, что Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии. Выполненная операция стала одним из примеров такого взаимодействия — с участием китайских коллег и трансфера медицинских технологий.
Собянин отметил, что ранее в Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. К врачам обратилась 43-летняя женщина, которая пожаловалась на потерю зрения одного глаза. В результате операции медики полностью выключили из кровотока сложную аневризму, предотвратив кровоизлияние и сохранив пациентке зрение. Уже через сутки женщину перевели из реанимации, а через 10 дней выписали домой.
Мэр указал, что за последние пять лет количество операций по трансплантации органов в столице выросло более чем в два раза. Одно из самых сложных направлений медицины стало частью московской системы, количество операций увеличилось с 428 в 2020 году до 859 в 2025 году. Данный вид помощи сконцентрирован в современных центрах трансплантации, которые действуют в составе четырех крупных столичных больниц, в том числе в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Он является самым крупным центром, работающте здесь специалисты выполняют все виды трансплантаций органов и сложные сочетанные операции.
Глава столицы также подчеркнул, что некоторые направления уникальны для России. В частности, это трансплантация тонкой кишки и имплантация искусственного левого желудочка при лечении терминальной стадии сердечной недостаточности. А благодаря тому, что в институте действует полноценный трансплантологический кластер, работающий по принципу замкнутого цикла, пациенты получают необходимую помощь на всех этапах - от подготовки до операции и дальнейшего наблюдения. Всё это позволяет выполнять столичным медикам сложные вмешательства, обеспечивать устойчивый результат и высокое качество жизни.
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