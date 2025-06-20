Собянин: В Москве построят уникальный крытый всесезонный серфинг-центр
Всесезонный спортивный курорт нового поколения будет построен на территории перспективного делового и жилого района СберСити на западе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, соглашение о сотрудничестве в целях создания крытого всесезонного серфинг-центра с океанскими волнами было подписано на ПМЭФ-2025 с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
Он указал, что в центре будут термальная зона, крытый пляж, аквапарк, фитнес-центр и СПА-комплекс, а также бассейн для серфинга с несколькими зонами для спортсменов разного уровня подготовки.
«Современные технологии позволят создавать волны... до двух метров. Проезд по самой длинной составит порядка 30 секунд, что позволит проводить профессиональные соревнования», — заключил градоначальник.
Ранее в московском департаменте спорта заявили, что в столице открылись бесплатные спортивные площадки под открытым небом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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