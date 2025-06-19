Правительство Москвы на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписало соглашение с российским разработчиком и производителем компьютерной техники «Аквариус» об участии в федеральном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, подписавшая документ от имени правительства.

По словам Багреевой, присоединение высокотехнологичных предприятий подтверждает высокую заинтересованность бизнеса в проекте «Производительность труда».

«Внедрение инструментов бережливого производства позволяет компаниям не только снижать издержки и оптимизировать производственные процессы, но и значительно укреплять свои позиции на рынке технологий. К проекту в Москве присоединились 36 инновационных предприятий, большинство из них – 31 компания – уже завершили активную фазу проекта», – пояснила она.

По словам БагреевойЗаммэра добавила, что внедрение инструментов бережливого производства позволило предприятиям ускорить производство в среднем на 37% и увеличить выпуск продукции на 56%. При этом совокупный экономический эффект от участия в федпроекте превысил два миллиарда рублей.

Уточняется, что компания группа компаний «Аквариус» входит в перечень системообразующих организаций радиоэлектронной промышленности. Как рассказал председатель совета директоров «Группа компаний «Аквариус» Алексей Калинин, предприятие рассчитывает, что бережливое производство станет инструментом для повышения эффективности и технологичности.

В ходе реализации проекта компания планирует оптимизировать производственный процесс сборки компьютерной техники, в этом ей помогут эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

Нацпроект «Производительность труда» с 2022 по 2024 год реализовывался в столице за счет городского бюджета. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, участниками проекта уже стали 419 предприятий, включая что составляет почти четверть крупных и средних промышленных компаний города. С 2025 года производительность труда в столичных компаниях повышают в рамках одноименного федерального проекта, который также реализуется в Москве за счет средств города.

