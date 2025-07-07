Собянин: В Москве открыто еще шесть центров женского здоровья

Шесть центров женского здоровья, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, открыли в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил Сергей Собянин.

Собянин заявил о повышении доступности кардиологических операций для детей

По его словам, в рамках уникального для всей страны проекта из примитивных женских консультаций создаются новые медцентры, сопровождающие женщину «от первой консультации до родов».

Он отметил, что эти центры полностью интегрированы в крупнейшие современные многопрофильные клиники.

«То есть женщины, приходя сюда, оказываются в руках опытной квалифицированной команды, которая ведёт их на протяжении всей жизни», — указал Собянин.

Градоначальник уточнил, что такие центры входят в состав ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а также два - в ГКБ имени С.С. Юдина.

Ранее Собянин заявил, что в Москве начали работать шесть специализированных центров лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Сергея Собянина
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