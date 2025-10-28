Собянин: В Москве открыт новый завод префаб-конструкций для программы реновации

Новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации начал работу на Белокаменном шоссе в Москве. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, конструкции крайне удобны при возведении домов, их необходимо только установить на строительной площадке.

«Префаб-технологии сокращают сроки возведения жилья на 30–50 процентов, при этом повышают качество самих сооружений. Срок эксплуатации таких зданий — более 100 лет», — написал Собянин.

За последние три года в Москве с помощью префаб-конструкций построили почти 100 новостроек. После запуска нового завода таких домов станет еще больше. Здесь планируют ежегодно производить конструкции для строительства по меньшей мере 500 тысяч квадратных метров жилья, соответственно, москвичи смогут быстрее переезжать в новые комфортные квартиры.

По словам Собянина, запуск завода позволил создать свыше 500 рабочих мест более чем по 35 специальностям.

