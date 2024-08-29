Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе
Новое здание школы №1392 в Филимонковском районе примет первых учеников уже 2 сентября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что расположенный на ул. Братьев Бромлей новый учебный корпус рассчитан на 1 100 учеников. В нём есть универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и медиатека.
Кроме того, в новой школе оборудованы спортивные залы, пространство для занятий живописью, помещения для танцевального и шахматного кружков, а на территории имеются спортивные площадки, зона воркаута и пространство для отдыха.
По словам градоначальника, важной частью образовательного учреждения является многофункциональное многосветное пространство, позволяющее проводить школьные мероприятия, занятия по танцам и актерскому мастерству, встречи с родителями.
«За последние годы в Филимонковском районе построили порядка 20 новых школ и детских садов... В ближайшие недели откроется новая поликлиника на Светлом бульваре», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что по городской программе стимулирования создания мест приложения труда в Москве будет построено 35 детсадов и 19 школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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