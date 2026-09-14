Собянин: В Москве открылся один из лучших музеев транспорта в мире
Постоянная экспозиция Музея Транспорта Москвы была открыта в историческом здании Гаража Мельникова. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это один из лучших музеев транспорта в мире, который не только рассказывает об эволюции столичного транспорта и перспективах его развития до 2030 года.
«Это живая летопись Москвы: через историю конки, трамваев, автобусов и метро музей показывает, как менялись облик города, его архитектура, промышленность и повседневная жизнь москвичей на протяжении более чем полутора веков», - написал градоначальник.
Он рассказал, что в здании на Новорязанской улице сделали 13 тематических зон. На них можно увидет 53 оригинальных образца техники, свыше 220 макетов и больше 500 уникальных артефактов. Благодаря 2D- и 3D-роликам, мультимедийным гидам и интерактивным инсталляциям можно представить себя пассажиром первого московского автобуса или примерить роль машиниста вагона метро.
Первый этаж посвящён наземному транспорту. Здесь можно увидеть первый общественный транспорт Москвы - трамвай на конной тяге 1872 года, а также трамвайный вагон БФ 1927-го. Для Московского метрополитена предусмотрен подземный этаж, где посетители познакомятся со всей историей столичной подземки.
Специально для Музея Транспорта Москвы была проведена реставрация объекта культурного наследия регионального значения — Гараж для грузовых машин. Почти 100 лет здание служило исключительно утилитарным целям: грузовым гаражом, таксомоторным парком, авторемонтным заводом и автобусным парком.
Также в музее есть собственная научная и реставрационная команда. Она занимается изучением, атрибуцией и восстановлением техники и артефактов, поддерживая коллекцию в подлинном и исторически достоверном состоянии. Архивно-библиотечный центр включает 50 тысяч документов, за счёт чего музей станет одной из ведущих профильных научно-исследовательских площадок РФ и мира. А для учащихся московских колледжей и университетов предусмотрено проведение профильных занятий, практикумов и лекций по истории транспорта, инженерии и развитию города.
Как отметил Собянин, музейный комплекс был спроектирован как открытая городская среда, где планируется проведение выставок, фестивалей, ярмарок. С 15 сентября музей будет открыт для всех желающих и сможет принимать до 10 тысяч посетителей в день. Добраться экспозиции можночерез транспортный узел «Площадь трёх вокзалов» и с помощью единственного в Москве троллейбусного Музейного маршрута «Т», который также является частью Музея Транспорта Москвы.
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