Собянин сообщил о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск
Московское метро продлят в ближайшие города Подмосковья. Об этом в своём канале в мессенджере Макс заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, предварительные планы предусматривают продление метро к городским округам вокруг МКАД, где проживает примерно треть населения Московской области. В частности, это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район, Одинцово, Балашиха, которые тесно связаны со столицей.
Уточняется, что Рублево-Архангельскую линию продлят в Красногорск. На 6-километровом участке «Новорижская» — «Изумрудные холмы» планируется организовать две станции. Таганско-Краснопресненскую линию протянут на 5,1 км от станции «Планерная» в район Куркино (СЗАО) и город Химки. Здесь также планируется разместить две станции.
Протяжённость нового участка Калужско-Рижской линии составит 3,5 км. Он пройдёт от станции «Медведково» до станции «Мытищи». Арбатско-Покровскую линию планируется продлить на 8,3 км от станции «Гольяново» в город Балашиху и обустроить две станции. На новом 6-километровом участке Люблинско-Дмитровской линии будет две станции - в посёлке Развилка и в пгт Мисайлово Ленинского городского округа Московской области.
Вторую очередь строящейся Бирюлевской линии планируется продлить от станции «Бирюлево» по территории Ленинского городского округа в московский район Щербинка и далее до Коммунарки и Филимонковского района. На 40-километровом участке планируется построить 12 станций. Филевскую линию планируется продлить в Сколково. Протяженность нового участка составит 12 километров. На нём будет пять станций.
Кроме того, планы развития Московского метрополитена до 2035 года предусматривают продление Сокольнической линии от станции «Потапово» в район Щербинка и от станции «Бульвар Рокоссовского» в Ярославский район. Троицкую линию планируется протянуть от станции «Троицк» до кинопарка «Москино», а Солнцевскую линию - от аэропорта Внуково в Филимонковский район.
В целом объявленные Собяниным планы развития московского метро предусматривают строительство до 2035 года порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области. Благодаря продлению линий столица станет ближе для двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья.
Отмечается, что с учетом действующих на сегодняшний день станций к 2035 году в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей Московской области. Прогнозируется, что новыми участками в сутки будут пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров. Время, проведённое в пути, в среднем сократится для них минимум на 30 минут. Поездки из Московской области в Москву станут примерно в два раза быстрее.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РФ предрекли снижение поддержки Зеленского из-за его поведения при Уиткоффе
- Туроператоры призвали расширить полетные программы на Бали для снижения цен
- Военэксперт Матвийчук объяснил сложность штурма Краматорска
- Главное - интернет: Почему россияне скупают смартфоны с минимальной памятью
- Без денег и жилья: Как заманивают россиян нелегальные кредиторы
- В Госдуме объяснили, что позволило уничтожить дальнобойную ракету ВСУ «Нептун»
- «Лошадь» вне конкуренции: Какие фильмы взбудоражили Венецианский фестиваль
- Стадион в Останкино хотят снести ради падела, а в Лобне «война водоканалов»
- Новая фаза эскалации: Чем грозят взаимные удары США и Ирана
- Экс-кадровик Минобороны Кузнецов получил за взятку 12 лет колонии