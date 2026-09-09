Собянин сообщил о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск

По его словам, предварительные планы предусматривают продление метро к городским округам вокруг МКАД, где проживает примерно треть населения Московской области. В частности, это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район, Одинцово, Балашиха, которые тесно связаны со столицей.

Уточняется, что Рублево-Архангельскую линию продлят в Красногорск. На 6-километровом участке «Новорижская» — «Изумрудные холмы» планируется организовать две станции. Таганско-Краснопресненскую линию протянут на 5,1 км от станции «Планерная» в район Куркино (СЗАО) и город Химки. Здесь также планируется разместить две станции.

Протяжённость нового участка Калужско-Рижской линии составит 3,5 км. Он пройдёт от станции «Медведково» до станции «Мытищи». Арбатско-Покровскую линию планируется продлить на 8,3 км от станции «Гольяново» в город Балашиху и обустроить две станции. На новом 6-километровом участке Люблинско-Дмитровской линии будет две станции - в посёлке Развилка и в пгт Мисайлово Ленинского городского округа Московской области.

Вторую очередь строящейся Бирюлевской линии планируется продлить от станции «Бирюлево» по территории Ленинского городского округа в московский район Щербинка и далее до Коммунарки и Филимонковского района. На 40-километровом участке планируется построить 12 станций. Филевскую линию планируется продлить в Сколково. Протяженность нового участка составит 12 километров. На нём будет пять станций.

Кроме того, планы развития Московского метрополитена до 2035 года предусматривают продление Сокольнической линии от станции «Потапово» в район Щербинка и от станции «Бульвар Рокоссовского» в Ярославский район. Троицкую линию планируется протянуть от станции «Троицк» до кинопарка «Москино», а Солнцевскую линию - от аэропорта Внуково в Филимонковский район.

В целом объявленные Собяниным планы развития московского метро предусматривают строительство до 2035 года порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области. Благодаря продлению линий столица станет ближе для двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья.

Отмечается, что с учетом действующих на сегодняшний день станций к 2035 году в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей Московской области. Прогнозируется, что новыми участками в сутки будут пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров. Время, проведённое в пути, в среднем сократится для них минимум на 30 минут. Поездки из Московской области в Москву станут примерно в два раза быстрее.

