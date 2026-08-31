Собянин: Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении

Более 1500 врачей со всей России ежегодно стажируются в медицинских учреждениях и научных центрах Москвы, они проходят обучение по различным направлениям, в том числе роботизированной хирургии, детской дерматологии и трансфузиологии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, кадровый центр столичного Департамента здравоохранения на сегодняшний день принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 субъектов РФ.

«Среди них были руководители региональных кадровых центров, которые знакомятся с нашей системой подбора персонала, оценки, стандартами профразвития и образования», — указал Собянин.

Отдельным направлением стали программы повышения квалификации, адаптированные под потребности определенного региона. Так, был проведен масштабный проект с Ямало-Ненецким автономным округом, комплексную оценку компетенций прошли свыше 300 специалистов, среди них педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи. По результатам была создана индивидуальная образовательная программа, в которую включили теоретический материал и тренировки на современном симуляционном оборудовании. Кроме того, Москва обменялась опытом с Республикой Саха (Якутия).

С помощью цифровой платформы «Московская медицина. Мероприятия» российские регионы участвуют в образовательных конференциях и дискуссиях столицы. Проект позволяет передавать лучшие практики московского здравоохранения в 550 российских населенных пунктов.

Москва с 2025 года содействует внедрению своих инновационных практик в системы здравоохранения других субъектов РФ. Российские регионы имеют свободный доступ к проектам по формированию потоковых эндоскопических центров, центров ментального и женского здоровья со всеми организационными деталями. Каждый год московский Департамент здравоохранения выпускает свыше 30 методических рекомендаций для совершенствования клинической практики. Также столица активно помогает при разработке стратегий развития систем здравоохранения регионов. Под запросы субъектов проводят аудит систем здравоохранения, строят прогнозы, разрабатывают эффективные меры развития.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы был запущен для повышения уровня квалификации, получения новых знаний и навыков для медработников. С момента открытия организация разработала свыше 170 тренингов и внедрила 70 программ дополнительного профобразования. Они сформированы по таким направлениям, как общая врачебная практика, перинатология, сердечно-легочная реанимация, онкология, паллиативная помощь, проведение экстренного УЗИ и другим. В 2025 году в центре прошли обучение 115 тысяч слушателей из числа врачей и среднего медицинского персонала.

Также кадровый центр Депздрава оценивает знания и навыки медиков при трудоустройстве в столичные учреждения, первичной специализированной аккредитации, аттестации для получения квалификационной категории и статусов «московский врач», «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат».

