Собянин: В Москве начали работу первые центры ментального здоровья

По его словам, два первых ЦМЗ в Москве открылись в мае-июне этого года. Градоначальник отметил, что в эти центры могут обратиться люди, страдающие от психосоматических расстройств.

В новых ЦМЗ работают высококвалифицированные и опытные специалисты Департамента здравоохранения города столицы. Помимо врачей-психотерапевтов и психологов, в медучреждениях установлено современное оборудование для диагностики недугов и борьбы с ними.

