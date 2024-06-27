Собянин: В Москве начали работу первые центры ментального здоровья

В Москве открылись новые центры ментального здоровья (ЦМЗ), рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, два первых ЦМЗ в Москве открылись в мае-июне этого года. Градоначальник отметил, что в эти центры могут обратиться люди, страдающие от психосоматических расстройств.

В новых ЦМЗ работают высококвалифицированные и опытные специалисты Департамента здравоохранения города столицы. Помимо врачей-психотерапевтов и психологов, в медучреждениях установлено современное оборудование для диагностики недугов и борьбы с ними.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинПсихологиМосква

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