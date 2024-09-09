Собянин: В Москве на маршрут вышел 2000-й электробус
Двухтысячный электробус был выпущен на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Об этом в своём Telgram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, выход на линию новой машины приурочен к столетнему юбилею регулярного автобусного движения, которое открылось в столице в 1924 году, а также ко Всемирному дню электротранспорта.
«Электробус будет работать на маршруте М3 «Серебряный Бор — Проспект Будённого», соединяющем северо-запад, центр и восток Москвы», — написал он.
Градоначальник добавил, что почти четверть парка наземного городского транспорта в столице — это электробусы российского производства, благодаря которым растёт комфорт поездок и снижается негативное влияние на окружающую среду.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что электробусными стали автобусные маршруты №1 и 715, обслуживающие ЗАО и ЮЗАО города столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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