Собянин: В Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

По его словам, выход на линию новой машины приурочен к столетнему юбилею регулярного автобусного движения, которое открылось в столице в 1924 году, а также ко Всемирному дню электротранспорта.

«Электробус будет работать на маршруте М3 «Серебряный Бор — Проспект Будённого», соединяющем северо-запад, центр и восток Москвы», — написал он.

Градоначальник добавил, что почти четверть парка наземного городского транспорта в столице — это электробусы российского производства, благодаря которым растёт комфорт поездок и снижается негативное влияние на окружающую среду.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что электробусными стали автобусные маршруты №1 и 715, обслуживающие ЗАО и ЮЗАО города столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

