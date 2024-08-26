Собянин рассказал, как московские производители помогают в развитии транспорта

Производители Москвы принимают самое активное участие в развитии столичного транспорта, выпуская комплектующие и устройства. Около 760 производств создают электронику и приборы для транспортных средств и дорожной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Два года назад в ОЭЗ «Технополис Москва» был запущен межотраслевой кластер электромобилестроения. Он стал основной платформой проектов по созданию компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта и в сфере отработки технологий для серийного выпуска легковых электромобилей, электробусов, электрических малотоннажных грузовиков. В кластер вошли 62 компании, в том числе 32 резидента и арендатора. К концу прошлого года Москва смогла в 1,4 раза нарастить выпуск автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов.

Автомобилестроением в столице заняты около 30 компаний с более чем 8 тысячами сотрудников. Предприятия производят двигатели, кузовные элементы, прицепы, электронику, оборудование. Так, «Альфа Автоматив Техноложиз» изготавливает различные элементы автомобиля, в том числе внутренние панели двери, арки колеса. Один из основных заказчиков компании — «АвтоВАЗ», применяющий детали для сборки LADA Largus.

В свою очередь, предприятие «Итэлма» выпускает электронные решения для автотранспорта. В частности, компания разработала батарею для российского электрокара LADA e-Largus. Участник кластера электромобилестроения «САГА Технологии» производит зарядные станции для электротранспорта. За последние полгода компания начала выпуск четырех новых моделей зарядок, которые позволяют зарядить автомобиль в 1,5 раза быстрее. Предприятие «ЭЛТЕЗА» создает микропроцессорные системы управления светофорами, стрелками, шлагбаумами на железнодорожных путях и станциях. Разработка за первое полугодие текущего года была внедрена на 32 объектах по всей России. Такими системами оборудованы в том числе вся Кольцевая линия метро Москвы и 18 станций Московских центральных диаметров.

