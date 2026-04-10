Собянин: В Москве модернизируют инженерную инфраструктуру в рамках реновации

По его словам, были обустроены дороги к 64 домам. Электросетевые компании проложили 750 км кабельных линий, а также построили 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Энергетики, в свою очередь, протянули более 40 км новых теплосетей.

Кроме того, сотрудниками Мосводоканала было проложено свыше 26 км трубопроводов и 33 км сетей водоотведения, а специалистами Мосводостока было построено 52 км ливневой канализации.

«Бесперебойное снабжение нужными ресурсами... новостроек для переселения, находится на особом контроле. ЖК подключают к сетям в приоритетном порядке», - заключил мэр.

Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Царицыне в новое жилье по реновации переехали более 2,5 тысячи семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».