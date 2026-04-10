Собянин: В Москве модернизируют инженерную инфраструктуру в рамках реновации
В Москве благодаря программе реновации за два года модернизировали инженерную инфраструктуру в 70 районах. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, были обустроены дороги к 64 домам. Электросетевые компании проложили 750 км кабельных линий, а также построили 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Энергетики, в свою очередь, протянули более 40 км новых теплосетей.
Кроме того, сотрудниками Мосводоканала было проложено свыше 26 км трубопроводов и 33 км сетей водоотведения, а специалистами Мосводостока было построено 52 км ливневой канализации.
«Бесперебойное снабжение нужными ресурсами... новостроек для переселения, находится на особом контроле. ЖК подключают к сетям в приоритетном порядке», - заключил мэр.
Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Царицыне в новое жилье по реновации переехали более 2,5 тысячи семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства
- Диетолог раскрыла, как правильно выйти из Великого поста
- Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
- Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине
- Летальная лотерея: Инфекционист назвал последствия отказа прививаться от бешенства
- Диетолог Мухина назвала оздоровительный эффект Великого поста
- Политолог Блохин объяснил, из-за чего США могут выйти из переговоров по Украине