Ефимов: Городской квартал в рамках КРТ создадут рядом с метро «Щелковская»

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий создадут городской квартал рядом с метро «Щелковская». О деталях проекта рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Город обнародовал проект решения о комплексном развитии территории площадью 1,12 гектара на 7-й Парковой улице в Северном Измайлове. Сейчас на участке находятся старые постройки, которые планируется демонтировать и возвести на их месте около 25 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации», – цитирует Владимира Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, будет создан комплекс из трех секций, площадь каждой квартиры превысит 15 тысяч квадратных метров. Заселиться туда смогут 470 жителей. Новостройку оборудуют подземным паркингом на сто мест, а на первых этажах дома разместятся нежилые помещения, что откроет более 40 рабочих мест. Отмечается, что на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство. Полностью закончить проект планируется за шесть лет, на территории также появится трансформаторная подстанция.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства также отметили, что рядом уже есть школы, детсады, колледж, кафе, магазины и спортивные центры.

Программа КРТ позволяет реорганизовывать промзоны в целые городские пространства со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас в Москве на разных стадиях находятся почти 400 таких проектов, программа реализуется по поручению мэра города Сергея Собянина.

