Собянин: В Москве идет реставрация почти 500 объектов культурного наследия

Еще один объект для реставраторов — главный дом городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке. Это здание является образцом московского ампира. В нем восстановят лепной декор, очистят стены, своды и карнизы.

Фасады и веранды починят в городской усадьбе Я.А.Полякова в Большом Николопесковском переулке, которая была построена в неогреческом стиле на рубеже XIX — XX веков. Также в ней отремонтируют окна.

Значимым местом в плане специалистов стал и главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на Новинском бульваре. С 1988 года в нем располагается мемориальный музей оперного певца Федора Шаляпина. Здание уже находится на финальном этапе реставрации — осталось провести работы с лепным декором фасадов и привести в порядок веранды со стороны двора.

