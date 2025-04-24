Собянин: В Москве идет реставрация почти 500 объектов культурного наследия
Москва восстанавливает почти 500 зданий, обладающих важным историческим и культурным значением. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сейчас специалисты трудятся почти на 500 объектах культурного наследия. Среди них Донской монастырь — один из самых масштабных проектов, который мы реализуем совместно с Министерством культуры и Русской православной церковью. Сейчас здесь реставрируют три башни и прясла Восточной и Южной стен монастыря», — добавил глава города.
Среди известных зданий столицы, которые продолжают реставрироваться, храм Тихвинской Иконы Божией Матери в Алексеевском. В церкви обновили отделку и детали интерьера из белого камня. В ее пристройки были восстановлены изразцовые печи.
Также специалисты запланировали вернуть исторические светильники и лепнину на фасадах Дому с антресолями на Старой Басманной улице. Он известен москвичам с XVIII века. Здесь устранят трещины и расчистят цоколь.
Еще один объект для реставраторов — главный дом городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке. Это здание является образцом московского ампира. В нем восстановят лепной декор, очистят стены, своды и карнизы.
Фасады и веранды починят в городской усадьбе Я.А.Полякова в Большом Николопесковском переулке, которая была построена в неогреческом стиле на рубеже XIX — XX веков. Также в ней отремонтируют окна.
Значимым местом в плане специалистов стал и главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на Новинском бульваре. С 1988 года в нем располагается мемориальный музей оперного певца Федора Шаляпина. Здание уже находится на финальном этапе реставрации — осталось провести работы с лепным декором фасадов и привести в порядок веранды со стороны двора.
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