Собянин объявил о начале реставрации исторического корпуса Морозовской больницы
В рамках модернизации Морозовской детской больницы стартовала реставрация корпуса № 10. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, будут выполнены работы на фасаде и кровле, также специалисты отреставрируют кирпичную кладку стен и своды Монье в подвале, восстановят полы из метлахской керамической плитки.
«Здание в 4-м Добрынинском переулке — объект культурного наследия регионального значения», — напомнил градоначальник.
Он также указал, что параллельно выполняется обновление корпусов №15, 16 и 17. Запланировано комплексное благоустройство территории.
Ранее Собянин утвердил планы капремонта в Москве многоквартирных домов в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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