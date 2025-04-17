Собянин объявил о начале реставрации исторического корпуса Морозовской больницы

По его словам, будут выполнены работы на фасаде и кровле, также специалисты отреставрируют кирпичную кладку стен и своды Монье в подвале, восстановят полы из метлахской керамической плитки.

«Здание в 4-м Добрынинском переулке — объект культурного наследия регионального значения», — напомнил градоначальник.

Он также указал, что параллельно выполняется обновление корпусов №15, 16 и 17. Запланировано комплексное благоустройство территории.

Ранее Собянин утвердил планы капремонта в Москве многоквартирных домов в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».