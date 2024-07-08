Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Проект «Техностажировка», ориентированный на студентов колледжей и вузов, продолжает успешно интегрировать молодых специалистов в промышленную среду столицы. Инициатива, запущенная в 2022 году, получила поддержку крупных образовательных учреждений, включая МГТУ имени Н.Э. Баумана и МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На текущий момент более 1,2 тыс. студентов уже смогли отточить свои профессиональные навыки на территории экономической зоны «Технополис Москва». В рамках стажировок они овладели такими направлениями, как создание микросхем на заводе «Микрон», управление 3D-принтерами в компании «Аддитивный инжиниринг» и строительство промышленных сооружений в «Эвриале».

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Особенностью проекта является возможность пройти экскурсию по более чем 130 предприятиям, включая ракетно-космические, авиационные, машиностроительные, фармацевтические и пищевые компании. Эта инициатива, известная как «Открой#Моспром», открыта для всех желающих, включая школьников, студентов и всех, кто ищет свое призвание в промышленности.

За период с момента запуска в 2019 году проект «Открой#Моспром» привлек более 16 млн человек. Он стал не только площадкой для профессионального роста, но и возможностью ознакомиться с различными аспектами промышленного производства.

Поддержка стажировок и образовательных программ в рамках проекта также продолжается в инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Здесь предлагаются курсы по информационным технологиям, промышленному дизайну и специализациям среднего уровня, таким как электросварщик и оператор станка с числовым управлением. Комплекс предлагает более 110 программ дополнительного и профессионального образования, что делает его привлекательным выбором для тех, кто стремится развивать свои навыки и переходить в новые сферы профессиональной деятельности.

Проекты «Профессии будущего» и центр инновационных кадровых сервисов также активно поддерживают карьерное развитие взрослых. Они предлагают широкий спектр образовательных программ и консультационных услуг для тех, кто хочет начать карьеру в новой сфере или развиваться в уже выбранной профессии.

Запись на курсы и дополнительные образовательные программы уже открыта на официальных сайтах проектов, обеспечивая возможность быстро адаптироваться к требованиям современного рынка труда и успешно реализовывать свои профессиональные амбиции.

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ФОТО: Kremlin.ru
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