Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Особенностью проекта является возможность пройти экскурсию по более чем 130 предприятиям, включая ракетно-космические, авиационные, машиностроительные, фармацевтические и пищевые компании. Эта инициатива, известная как «Открой#Моспром», открыта для всех желающих, включая школьников, студентов и всех, кто ищет свое призвание в промышленности.

За период с момента запуска в 2019 году проект «Открой#Моспром» привлек более 16 млн человек. Он стал не только площадкой для профессионального роста, но и возможностью ознакомиться с различными аспектами промышленного производства.

Поддержка стажировок и образовательных программ в рамках проекта также продолжается в инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Здесь предлагаются курсы по информационным технологиям, промышленному дизайну и специализациям среднего уровня, таким как электросварщик и оператор станка с числовым управлением. Комплекс предлагает более 110 программ дополнительного и профессионального образования, что делает его привлекательным выбором для тех, кто стремится развивать свои навыки и переходить в новые сферы профессиональной деятельности.

Проекты «Профессии будущего» и центр инновационных кадровых сервисов также активно поддерживают карьерное развитие взрослых. Они предлагают широкий спектр образовательных программ и консультационных услуг для тех, кто хочет начать карьеру в новой сфере или развиваться в уже выбранной профессии.

Запись на курсы и дополнительные образовательные программы уже открыта на официальных сайтах проектов, обеспечивая возможность быстро адаптироваться к требованиям современного рынка труда и успешно реализовывать свои профессиональные амбиции.

