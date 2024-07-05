Собянин: В Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути
Сейчас в Москве осуществляется проектирование, реконструкция и прокладка 14 путепроводов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин рассказал, что сейчас рабочие завершают прокладку железнодорожных путепроводов в Проектируемом проезде № 2236 между улицами Хачатуряна и Дубнинской. Объект готов уже на 91%.
Мэр отметил, что ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуаров, проезжей части и бортового камня. Также уже идет формирование газона. Строительство завершат в третьем квартале 2024 года.
Всего в Москве с 2011 года было построено 24 путепровода через ж/д пути, заявил мэр.
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