Собянин: Шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года
С начала 2024 года в Москве построили шесть зданий учреждений культуры, в том числе новый музейный комплекс Третьяковской галереи, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
«До конца года планируется закончить еще 10 зданий, среди них два культурных центра — в Южном Медведкове и Северном Бутове», — уточнил он.
В общей сложности с 2011 по 2023 год в Москве построили 73 объекта культуры. Дополнительно новый зрительный зал Московского музыкального театра «Геликон-опера» оснастили уникальным звукопередающим оборудованием, не имеющим аналогов в мире. Сцена Московского театра Олега Табакова по механическому наполнению теперь уступает только сцене Государственного академического Большого театра России.
Строительные работы в столице продолжаются. Намерены возвести многофункциональный комплекс с концертным залом «Олимпийский», Центральный московский ипподром, здание Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Также, на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» идет строительство музея искусств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru