Собянин: В Московской олимпиаде школьников участвовали дети из 88 регионов
Ученики столицы успешно выступили на Московской олимпиаде школьников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Он рассказал, что в олимпиаде приняли участие представители 88 регионов России. Это более 200 тысяч учащихся 5-11-х классов. В финал вышли 86,6 тысячи человек, из них 64 тысячи — ученики московских образовательных учреждений.
«Наши ребята завоевали свыше четырех тысяч дипломов. 860 стали победителями и 3,1 тысячи — призерами. Награды получили ученики из 401 школы города. Молодцы, так держать!» — написал градоначальник.
Московская олимпиада школьников проводилась по 26 направлениям. Это математика, литература, генетика, информационная безопасность и другие дисциплины. Также в 2026 году появился новый профиль — биоэкономика, которая сочетает задания на стыке естественных и социально-гуманитарных наук. Кроме этого, впервые была проведена олимпиада по арабскому языку.
Одним из самых технологичных соревнований стал практический тур финала по генетике. В егог рамках учащиеся девятых классов самостоятельно проводили ПЦР-тесты, а старшеклассники погрузились в селекционную работу с плодовыми мушками.
Собянин отметил, что обеспечение качественной подготовки учеников Москвы к олимпиадам соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ранее мэр столицы рассказал, что что столичные школьники стали победителями и призёрами Открытой международной биологической олимпиаде. Они завоевали семь медалей: шесть золотых и одну серебряную.
По словам главы города, в состязаниях, которые прошли с 15 по 22 мая на федеральной территории «Сириус», приняли участие представители более 15 стран, среди которых Казахстан, Армения, Киргизия, Индонезия, Бангладеш, Венесуэла, ЮАР, Турция и Таиланд. Российскую сборную представляли шестеро учеников одиннадцатых классов, трое из них — москвичи. Это учащиеся школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов, которые завоевали золотые медали.
Кроме того, в рамках неофициального зачета на олимпиаде выступили ещё шесть российских десятиклассников. В их числе ученики школы ЦПМ Артем Липатов и Иван Гиголо, получившие золотую и серебряную медали, соответственно. Москвичка Полина Перелешина из школы № 57 стала обладательницей золотой медали, также высшей награды была удостоена ученица школы «Летово» Ульяна Шурлакова.
Ранее в текущем учебном году московские школьники стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и Международной биологической олимпиады имени Авиценны.
