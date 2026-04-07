Собянин: Более 10 тыс. школьников примут участие в программе по работе с ИИ

Программу для школьников по работе с искусственным интеллектом начинают в Москве совместно со Сбером. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ней примут участие больше 10 тысяч учеников 10-х предпрофессиональных ИТ-классов. В "Школе 21" они познакомятся с цифровыми технологиями, промпт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети ГигаЧат», - написал градоначальник в мессенджере Мах.

Школьникам предстоит в том числе создать собственного ИИ-помощника, «агента-профориентатора» для выбора профессии, который поможет проанализировать навыки и сильные стороны ученика, предложит специализацию и сформирует список вузов, даст совет по подготовке к экзаменам. На онлайн-платформе «Школы 21» ребята пройдут полный цикл создания продукта, с помощью нейросетей разработают еще одного помощника на выбор - например, агента для подготовки к контрольной работе либо докладу, агента-репетитора, агента для психологической поддержки.

Как отметил Собянин, задача программы - дать школьникам навыки, востребованные на рынке труда. Выпускники школы цифровых технологий от Сбера уже работают в крупнейших отечественных ИТ-компаниях и стартапах, а кампусы «Школы 21» запущены во многих регионах России.

