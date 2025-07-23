Собянин: В мастерской Федора Конюхова будет открыт городской музей

Он нпомнил, что Конюхов творческую мастерскую больше 20 лет назад. Со временем она превратилась в полноценную музейную экспозицию, в которой хранятся картины, книги и фотографии путешественника, а также уникальная коллекция артефактов, которую он привёз из путешествий.

Также в музее хранятся покорившая Тихий океан лодка «Тургояк» и легендарная гондола воздушного сверхвысотного шара, а стены дома украшают мемориальные доски в честь подвигов российских путешественников и исследователей.

«Мы делаем это для того, чтобы подвиг Конюхова и его уникальные свершения были сохранены и чтобы подрастающее поколение училось тому, что сделал путешественник», — отметил градоначальник.

Ранее предприниматель Эррол Маск, отец владельца компаний Tesla и Space X, Илона Маска, посетил Музей Победы в ходе своего визита в Москву и восхитился музейными экспонатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

