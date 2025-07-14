Третьяковка продолжит сотрудничество с «Ингосстрахом» на выставке Репина в Китае
Страховая компания «Ингосстрах» стала международным страховым партнером Государственной Третьяковской галереи и официальным страховщиком полотен живописца Ильи Репина, которые будут представлены в Национальном музее Китая на международном проекте «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни» с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года.
Экспозицию организовали в рамках Годов культуры России и Китая. Она станет самой крупной выставкой творчества Репина из всех, которые когда-либо были представлены китайской публике. В ее составе, в том числе, 44 графических и 45 живописных работ из собрания Государственной Третьяковской галереи.
В частности, на выставке будут представлены такие работы, как «Дуэль», «“Самосожжение” Гоголя», «Не ждали», «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре…», «Вечорницi», «Бурлаки, идущие вброд» и «Крестный ход в Курской губерниии».
По словам первого заместителя гендиректора компании «Ингосстрах» Алексея Галахова, участие в таком проекте стало большой честью для компании. Он подчеркнул, что страхование полотен Репина требует четкой экспертизы и высочайшей ответственности. «Мы гордимся тем, что можем способствовать международному культурному диалогу, обеспечивая безопасность культурного наследия на пути к новой аудитории», — добавил он.
Произведения искусства будут полностью застрахованы на всех этапах перемещения. Компания дает гарантию безопасности полотен в течение всей выставки.
Партнерство компании и Государственной Третьяковской галереей свидетельствует о высоком уровне доверия. Их совместные проекты охватывают основные выставки и в России, и за рубежом.
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