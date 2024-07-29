Собянин: В Марьиной Роще идет обновление корпуса центра паллиативной помощи

По его словам, больше половины запланированных работ в обновлённом корпусе на 90 коек уже закончены. Работать в нём будут порядка 250 человек.

«Закупим свыше пяти тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели. В том числе современные кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом», – написал мэр.

Градоначальник добавил, что в корпусе будут малая операционная, кабинеты механо- и эрготерапии, кабинет водолечения. Каждую палату оборудуют потолочными подъёмниками для перемещения маломобильных и лежачих пациентов Кроме того, в здании разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в больнице Пирогова открытлись две новейших операционных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

