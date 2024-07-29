Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

По его словам, сюда пришла Большая кольцевая линия метро и протянулся МЦД, обновляются жилой фонд и социальная инфраструктура.

Градоначальник отметил, что в программу реновации в Марьиной Роще включено 24 дома. В новые квартиры должны переехать 3,9 тысячи человек, при этом порядка тысячи уже стали новосёлами.

«В жилой комплекс на 2-й улице Марьиной Рощи в ближайшие дни начнут заезжать 169 семей. Он построен по стандартам Программы реновации: удобные квартиры, в том числе несколько — для маломобильных жильцов, подземная парковка, первый этаж предназначен для магазинов и сферы услуг», - написал Собянин.

Он добавил, что в настоящее время выполняется комплексная реконструкция филиала №3 детской поликлиники №99, закончить которую планируется уже осенью.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в ЮАО с начала программы реновации для заселения граждан передано 27 жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

