Сергей Собянин рассказал о модернизации Киностудии Горького
В Москве продолжают «по сути, заново» отстраивать одну из старейших киностудий страны - Киностудию Горького. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в отличие от площадки на улице Сергея Эйзенштейна, где идёт частичная реконструкция, в Валдайском проезде снесли все старые корпуса, на месте которых появится «студийный комплекс мирового уровня» - 10 современных технологичных съёмочных павильонов и прочие необходимые помещения.
Градоначальник отметил, что по окончании всех работ площади легендарной киностудии увеличатся более чем в два раза — до 100 тысяч квадратных метров, а её возможности «позволят реализовывать проекты любой сложности»
«Надеюсь, что до конца года весь этот студийный комплекс будет введён в строй», — заключил мэр.
Ранее президент «Киностудии имени Кира Булычева» Эльбор Чернов получил премию Global Innovator 2025 в номинации «Инновации в киноиндустрии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества
- Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
- Аэропорт Геленджика опроверг слухи о скором открытии
- «Не хватает духовности»: В Госдуме назвали Трампа плохим миротворцем
- В такси объяснили рост цен на поездки до 70%
- Повышение штрафов для мигрантов за хулиганство назвали дискриминацией
- Блогер Арег Щепихин попал в список террористов и экстремистов
- «Огниво» дедушки на сто лет вперед: Устинова назвала любимые современные фильмы
- Мужчина погиб в Белгородской области при детонации взрывного устройства
- В России объяснили всплеск интереса к китайским мотоциклам