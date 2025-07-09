Сергей Собянин рассказал о модернизации Киностудии Горького

По его словам, в отличие от площадки на улице Сергея Эйзенштейна, где идёт частичная реконструкция, в Валдайском проезде снесли все старые корпуса, на месте которых появится «студийный комплекс мирового уровня» - 10 современных технологичных съёмочных павильонов и прочие необходимые помещения.

Градоначальник отметил, что по окончании всех работ площади легендарной киностудии увеличатся более чем в два раза — до 100 тысяч квадратных метров, а её возможности «позволят реализовывать проекты любой сложности»

«Надеюсь, что до конца года весь этот студийный комплекс будет введён в строй», — заключил мэр.

Ранее президент «Киностудии имени Кира Булычева» Эльбор Чернов получил премию Global Innovator 2025 в номинации «Инновации в киноиндустрии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

