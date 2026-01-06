Собянин: Москва в этом году подготовила более 700 км лыжных трасс
Более 700 км лыжных трасс было подготовлено в этом году в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что на трассах запланировано проведение спортивных мероприятий, в том числе, с развлечениями для детей. Любителям лыж доступны сервисы бронирования инвентаря и горячие напитки.
Также Собянин указал, что более чем на 140 км трасс используется искусственное оснежение.
«Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова», — написал он.
Мэр добавил, что самые протяжённые лыжные трассы находятся в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином Острове».
Ранее на официальном сайте Собянина сообщили, что в Москве доступно более 440 зон для занятий лыжными гонками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ рассказали о требованиях Трампа к сменщице Мадуро Родригес
- От «Мстителей» до «Дюны»: Названы самые ожидаемые иностранные фильмы 2026 года
- Фродо и Гэндальф вернутся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»
- В Костромской области в воинской части произошел пожар из-за обломков БПЛА
- Группа «Бонд с кнопкой» нацелилась на стадионный концерт в 2026 году
- Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании в выходные дни
- В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых
- СМИ: Уиткофф и Кушнер представят США на встрече «коалиции желающих» в Париже
- Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным
- Пожилые — в люди: В России будут развивать удаленку для пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru