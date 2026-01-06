Собянин: Москва в этом году подготовила более 700 км лыжных трасс

Градоначальник рассказал, что на трассах запланировано проведение спортивных мероприятий, в том числе, с развлечениями для детей. Любителям лыж доступны сервисы бронирования инвентаря и горячие напитки.

Также Собянин указал, что более чем на 140 км трасс используется искусственное оснежение.

«Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова», — написал он.

Мэр добавил, что самые протяжённые лыжные трассы находятся в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином Острове».

Ранее на официальном сайте Собянина сообщили, что в Москве доступно более 440 зон для занятий лыжными гонками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».