Собянин: В колледжах обновили и создали около 1500 лабораторий и мастерских

Порядка 1500 мастерских и лабораторий создали и обновили в московских колледжах. Об этом во время ежегодного отчета в Мосгордуме заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Ожидается, что программа будет полностью завершена до 2027 года — планируется обновить еще 600 лабораторий. Все они оснащаются оборудованием, инструментами и станками, применяемыми в реальном производстве.

«В планах до 2031 года строительство семи инновационных образовательных кампусов для размещения 60 тыс. студентов», — подчеркнул Собянин.

