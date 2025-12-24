Собянин: В колледжах обновили и создали около 1500 лабораторий и мастерских
24 декабря 202518:03
Порядка 1500 мастерских и лабораторий создали и обновили в московских колледжах. Об этом во время ежегодного отчета в Мосгордуме заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Ожидается, что программа будет полностью завершена до 2027 года — планируется обновить еще 600 лабораторий. Все они оснащаются оборудованием, инструментами и станками, применяемыми в реальном производстве.
«В планах до 2031 года строительство семи инновационных образовательных кампусов для размещения 60 тыс. студентов», — подчеркнул Собянин.
