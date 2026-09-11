Собянин: В колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты

Оформление электронных студенческих билетов будет осуществляться бесплатно в проактивном режиме, никакизх заявлений подавать не потребуется. Для этого будут использоваться данные с использованием цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа» («МЭШ»).

Для предъявления электронного студенческого билета учащимся потребуется скачать мобильное приложение «Колледж «МЭШ». В нём будет формироваться специальный QR-код, позволяющий подтвердить обучение по программам среднего профессионального образования в государственных учреждениях, подведомственных столичному Департаменту образования и науки.

Образовательные организации благодаря нововведению смогут внедрить удобный электронный способ подтверждения статуса учащихся, сделав эту процедуру более прозрачной и современной. В перспективе это позволит студентам московских колледжей пользоваться предусмотренными для них льготами без предъявления бумажных документов.

«Нововведение очень удобное... При этом бумажные студенческие билеты не утрачивают свою силу — их по-прежнему можно оформить и использовать», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что система «МЭШ», в которой будет формироваться QR-код для электронного студенческого билета, является самым продвинутым из государственных систем сервисом, у которого нет аналогов в мире. По его словам, работа над платформой длилась 10 лет. И сейчас ей пользуется каждый четвертый школьник страны.

Как отметил столичный мэр, к платформе «МЭШ» были подключены Калужская, Московская и Тюменская области, а также Татарстан, Дагестан и Ямало‑Ненецкий автономный округе. С нового учебного года к системе присоединились Башкортостан и Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области, за счёт чего число пользователей «МЭШ» достигло 4,7 миллиона школьников, а с учётом педагогов и родителей - более 10,2 миллиона человек. При этом при внедрении системы в субъектах России учитываются особенности региональных систем образования.

Собянин указал, что создатели платформы старались сделать так, чтобы она предоставляла много различных опций для того, чтобы педагогам было проще работать, а детям - интереснее заниматься и в школе, и дома. Также сервис направлен на выстраивание персонифицированной траектории образования для каждого ученика и выявление его талантов. Кроме того, по ряду направлений, в том числе математике и физике, внедряется искусственный интеллект.

