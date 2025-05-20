Собянин: В этом сезоне археологи обследуют более 200 площадок по всей Москве

Центральная часть Москвы и другие ее территории – богатейший источник знаний о прошлом города. Так, с 2010 года московские археологи обнаружили более 120 тысяч индивидуальных находок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что самые древние находки датируются XII–XIII веками и являются ровесниками Москвы. По его словам, в 2024 году археологи проводили раскопки на более чем 200 площадках общей площадью 15,4 тысячи квадратных метров, что в два раза больше, чем в 2023-м. Так, было найдено более 13 тысяч индивидуальных предметов.

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Мэр отметил, что в новом сезоне археологи обследуют более 200 площадок в таких районах, как Замоскворечье, Пресненский, Таганский, Хамовники, Бекасово и других.

Собянин отметил, что продолжатся начатые в прошлом году археологические работы в Китайгородском проезде на месте одного из земляных бастионов начала XVIII века. Также раскопки ведутся в Малом Кисловском переулке, Лужнецком проезде и на Никольской улице.

На Шлюзовой набережной были обнаружены керамические кондитерские формы XIX века — это и цветы, и шишки, и, вероятно, бантики.

Еще одна интересная находка с территории Чижевского подворья — керамическое поливное блюдо XVI века, сделанное в Турции, а в Романовом переулке на глубине четырех метров внутри периметра сгоревшей много веков назад постройки были найдены колокола цветного металла, датируемые второй половиной XVI — началом XVII века. Также там был найден цилиндрический кодовый замок из цветного металла, относящийся ко второй половине XVII века.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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