Собянин: В этом сезоне археологи обследуют более 200 площадок по всей Москве

Мэр отметил, что в новом сезоне археологи обследуют более 200 площадок в таких районах, как Замоскворечье, Пресненский, Таганский, Хамовники, Бекасово и других.

Собянин отметил, что продолжатся начатые в прошлом году археологические работы в Китайгородском проезде на месте одного из земляных бастионов начала XVIII века. Также раскопки ведутся в Малом Кисловском переулке, Лужнецком проезде и на Никольской улице.

На Шлюзовой набережной были обнаружены керамические кондитерские формы XIX века — это и цветы, и шишки, и, вероятно, бантики.

Еще одна интересная находка с территории Чижевского подворья — керамическое поливное блюдо XVI века, сделанное в Турции, а в Романовом переулке на глубине четырех метров внутри периметра сгоревшей много веков назад постройки были найдены колокола цветного металла, датируемые второй половиной XVI — началом XVII века. Также там был найден цилиндрический кодовый замок из цветного металла, относящийся ко второй половине XVII века.

