Собянин: В этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

По его словам, три из них уже построены, в том числе корпус школы № 338 на проспекте Куприна.

Градоначальник отметил, что в здании на 1200 учеников, которое состоит из трёх секций разной этажности, была создана современная и безопасная образовательная среда, оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал.

Собянин указал, что учится здесь будут дети из ЖК «Бунинские Луга» и прилегающих кварталов, а также часть учеников 1–10 классов из учебного корпуса на улице Александры Монаховой.

«Через два года ещё около 20 образовательных учреждений появится в этом районе. Так что мы закроем эту проблему, и дети будут учиться в нормальных условиях, максимально близко к дому», — заключил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что строительство детского сада и школы на территории ЖК «Переделкино Ближнее» в ТиНАО позволит создать более 350 рабочих мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

