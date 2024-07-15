Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы
Москва продолжает работы по благоустройству в ЮЗАО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, в 2024 году от станции метро «Беляево» до Битцевского леса создадут удобный пешеходный маршрут, а также благоустроят несколько жилых кварталов, установят арт-объекты, обустроят смотровую площадку.
Помимо этого, в Теплом Стане приведут в порядок территорию детского сада школы № 1101, а в пятом микрорайоне создадут спортивный кластер и благоустроят площадку для выгула собак. В районе Котловки на окраине природного парка «Долина реки Котловки» планируется открыть 30 уличных тренажеров и прокат инвентаря, а рядом с храмом Преподобной Евфросинии благоустроят сквер.
В зеленых зонах города установят парковую мебель для комфортной работы и отдыха горожан на свежем воздухе.
Также в этом году начнется благоустройство жилого квартала в районе Гагаринский. Там установят новую детскую площадку, откроют футбольное поле и установят уличные тренажеры. Обновят территорию и у детского сада школы № 1621, а также у корпуса школы № 2086.
В Ломоносовском районе приведут в порядок 20 детских площадок и обновят зоны отдыха. Будут установлены новые скамейки, круговые перголы, площадки для настольного тенниса и спортплощадки, а также появится новое футбольное поле.
Собянин также рассказал о благоустройстве в районе Ясенево. В 15-й микрорайоне отремонтируют пять спортивных и шесть детских площадок, обновят зону выгула собак, а на Литовском бульваре появятся новые площадки для игры в футбол и настольный теннис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru