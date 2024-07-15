Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Помимо этого, в Теплом Стане приведут в порядок территорию детского сада школы № 1101, а в пятом микрорайоне создадут спортивный кластер и благоустроят площадку для выгула собак. В районе Котловки на окраине природного парка «Долина реки Котловки» планируется открыть 30 уличных тренажеров и прокат инвентаря, а рядом с храмом Преподобной Евфросинии благоустроят сквер.

В зеленых зонах города установят парковую мебель для комфортной работы и отдыха горожан на свежем воздухе.

Также в этом году начнется благоустройство жилого квартала в районе Гагаринский. Там установят новую детскую площадку, откроют футбольное поле и установят уличные тренажеры. Обновят территорию и у детского сада школы № 1621, а также у корпуса школы № 2086.

В Ломоносовском районе приведут в порядок 20 детских площадок и обновят зоны отдыха. Будут установлены новые скамейки, круговые перголы, площадки для настольного тенниса и спортплощадки, а также появится новое футбольное поле.

Собянин также рассказал о благоустройстве в районе Ясенево. В 15-й микрорайоне отремонтируют пять спортивных и шесть детских площадок, обновят зону выгула собак, а на Литовском бульваре появятся новые площадки для игры в футбол и настольный теннис.

