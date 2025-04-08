Собянин: В этом году в Москве будут благоустроены более 700 улиц
Больше 700 улиц в Москве преобразятся в 2025 году, план благоустройства уже утверждён. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, крупнейшие работы пройдут на трёх вылетных магистралях. Это Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами.
Градоначальник отметил, что также в планах благоустройство Новорязанского и Осташковского шоссе, улиц Бутырской, Дубнинской и Мантулинской.
«На проспекте Академика Сахарова — устройство трамвайной линии. А рядом с Главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь», - написал Собянин.
Он также добавил, что большая часть работ пройдёт за пределами центра города.
Ранее Собянин утвердил план развития транспортного комплекса Москвы, включающий дальнейшее развитие инфраструктуры метро и расширение трамвайной сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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