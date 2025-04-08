Собянин: В этом году в Москве будут благоустроены более 700 улиц

По его словам, крупнейшие работы пройдут на трёх вылетных магистралях. Это Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами.

Градоначальник отметил, что также в планах благоустройство Новорязанского и Осташковского шоссе, улиц Бутырской, Дубнинской и Мантулинской.

«На проспекте Академика Сахарова — устройство трамвайной линии. А рядом с Главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь», - написал Собянин.

Он также добавил, что большая часть работ пройдёт за пределами центра города.

Ранее Собянин утвердил план развития транспортного комплекса Москвы, включающий дальнейшее развитие инфраструктуры метро и расширение трамвайной сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

