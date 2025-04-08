Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроют в 2025 году

Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) завершится в 2025 году. На данный момент готовность объекта составляет порядка 78%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, вокзал обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метрополитена и наземным транспортом. Остановку МЦД-3 в перспективе перенесут к подземке и МЦД-1, в итоге время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз.

Предполагается, что к 2030 году ежедневно вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 будут пользоваться до 11 тысяч пассажиров.

Строители устанавливают инженерные системы, занимаются отделкой помещений, монтируют мозаичный стеклянный фасад и тестируют работу лифтов и эскалаторов.

Вокзал станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

Ранее московские власти сообщили о начале монтажа инженерных систем здания конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово.







