Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроют в 2025 году
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) завершится в 2025 году. На данный момент готовность объекта составляет порядка 78%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, вокзал обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метрополитена и наземным транспортом. Остановку МЦД-3 в перспективе перенесут к подземке и МЦД-1, в итоге время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз.
Предполагается, что к 2030 году ежедневно вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 будут пользоваться до 11 тысяч пассажиров.
Строители устанавливают инженерные системы, занимаются отделкой помещений, монтируют мозаичный стеклянный фасад и тестируют работу лифтов и эскалаторов.
Вокзал станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.
Ранее московские власти сообщили о начале монтажа инженерных систем здания конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово.
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