Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Новый участок дублера Калужского шоссе, трасса «Мамыри — Пенино — Шарапово», планируется к открытию в сентябре 2024 года. Об этом во время инспекции строительства заявила мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его Telegram-канале.

Мэр отметил, что Новая Москва активно развивается и требует новой инфраструктуры. В районе, где проживают около 750 тысяч человек, уже построено 390 км дорог. Одним из ключевых проектов является дублер Калужского шоссе, который снизит нагрузку на Калужское шоссе на 15% и на Киевское шоссе на 5-7%. Половину этого объекта планируется завершить и сдать в сентябре этого года.