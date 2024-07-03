Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО
Новый участок дублера Калужского шоссе, трасса «Мамыри — Пенино — Шарапово», планируется к открытию в сентябре 2024 года. Об этом во время инспекции строительства заявила мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его Telegram-канале.
Мэр отметил, что Новая Москва активно развивается и требует новой инфраструктуры. В районе, где проживают около 750 тысяч человек, уже построено 390 км дорог. Одним из ключевых проектов является дублер Калужского шоссе, который снизит нагрузку на Калужское шоссе на 15% и на Киевское шоссе на 5-7%. Половину этого объекта планируется завершить и сдать в сентябре этого года.
Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание для более чем 320 тысяч человек. Строительство дублера Калужского шоссе проходит поэтапно. В 2021–2022 годах были открыты два ключевых участка: от улицы Николо-Хованская до дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и улично-дорожная сеть в поселении Мосрентген.
В рамках программы по созданию транспортного каркаса ТиНАО планируется построить около 500 километров дорог к концу 2027 года. В 2024 году будет введено в эксплуатацию 45 километров новых дорог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru