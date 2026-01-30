Собянин: В этом году проведем реконструкцию около 100 школьных зданий
Программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда продолжаются в Москве. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
В прошлом году проводилась работа по модернизации центров государственных услуг «Мои документы», всего было обновлено пять районных центров.
«На 2026-й запланированы работы в 12 зданиях», — указал Собянин.
По программе «Моя школа» в прошлом учебном году была полностью реконструирована 51 школа. Учреждения открыли свои двери для ребят 1 сентября 2025 года. В 2026 году ожидается завершение обновления около 100 школьных зданий.
Кроме того, в сентябре 2025-го были завершены основные работы в рамках программы модернизации амбулаторного звена, запущенной в 2020-м и предусматривающей реконструкцию более 300 зданий поликлиник для взрослых и детей. В 2026–2028 годах продолжится реконструкция других объектов здравоохранения. В их числе корпуса Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина, городской клинической больницы имени В.М. Буянова, Морозовской детской городской клинической больницы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru