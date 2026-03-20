Собянин: В этом году откроется два завода по производству аккумуляторных батарей

В Москве в 2026 году начнут работу два завода по производству аккумуляторных батарей, которые войдут в городской кластер систем накопления электроэнергии. Ожидается, что он сможет закрыть почти всю потребность российского рынка в современных батареях. Об этом на своей странице в Max сообщил мэр Сергей Собянин.

Строительство предприятий уже ведется. Ход работ продемонстрировали первому вице-премьеру Денису Мантурову. Запуск производства литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем хранения энергии намечен на сентябрь, а выпуск компактных аккумуляторов — на декабрь.