Собянин: В 2025 году завершена реставрация 14 памятников религиозного назначения

Реставрацию 14 объектов культурного наследия религиозного назначения полностью завершили в Москве в 2025 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

В числе отреставрированных строений колокольня в усадьбе Кусково; храм Живоначальной Троицы усадьбы Свиблово; церкви Троицы на Карамышевской набережной и Успения в Казачьей слободе; башни №8 и 9 Донского монастыря, а также прясла восточной и южной стен обители; южный дом причта ансамбля Миусского кладбища. Кроме того, были завершены работы в церкви Ваганьковского кладбища и доме при въезде на него; церквях Воскресения в Пленицах и Успения в Вешняках; Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря.

Собянин подчеркнул, что сохранению памятников религиозного назначения уделяют особое внимание.

«С 2011-го по городским программам, включая субсидии религиозным организациям, проводилась реставрация свыше 150 храмов», - указал мэр.

В 2026-м работы продолжат более чем на 50 объектах.

