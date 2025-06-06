Выставка «Будущее воспоминаний» завершила работу в усадьбе Демидовых
Выставка-экскурсия «Будущее воспоминаний» завершила работу в усадьбе Демидовых на Новой Басманной улице 5 июня. Она проводилась при поддержке девелопера MR Group, ее посетили свыше 17000 человек.
Организаторы открыли второй этаж с расширенной композицией в мае текущего года, провели 12 публичных мероприятий, подготовили образовательную программу и провели научную конференцию «Современная жизнь исторических памятников», которая состоялась 29 мая.
Проект был посвящен истории и последующему развитию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова, 1790 г.». Участники проекта смогли погрузиться в практику современного краеведения в жанре тотальной инсталляции.
На втором этаже находились работы современных художников Петра Белого, Василия Кононова-Гредина и Аллы Урбан. Ранее здесь находились парадные залы для приемов и балов.
Девелопер Ирина Дзюба отметила, что выставка стала настоящим культурным событием. Она также добавила, что важно не только сохранять, но и развивать историческое пространство, и пообещала провести масштабную реконструкцию здания.
Начальник Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия столичного Департамента культурного наследия Софья Рождественская указала на то, что к сохранению и преобразованию памятников культуры осуществляется комплексный подход, а при строительстве новых объектов особое внимание уделяется их архитектурному облику. Комплексное развитие исторических территорий — одно из приоритетных направлений городской политики, подчеркнула она.
В свою очередь директор Музея Москвы Анна Трапкова отметила, что выставка «Будущее воспоминаний» отметилась двумя значимыми событиями — во-первых, проект позволил открыть двери «Дома Демидова» впервые за долгое время, во-вторых, новый план развития усадьбы вызвал волну интереса у общественности. Она обратила внимание на то, что будущее развитие «Дома Демидова» должно совмещать свободный доступ посетителей и сохранность исторической атмосферы объекта.
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