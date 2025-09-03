Собянин: В Даниловском районе строится образовательный комплекс
Большой образовательный комплекс строится в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Здание возведут на улице Дубининской, в нем разместятся школа на 720 мест и детский сад на 175 воспитанников.
«Два его корпуса визуально будут напоминать открытую книгу», — подчеркнул Собянин.
В детском саду оборудуют семь групп, музыкальный, физкультурные залы. Учреждение адаптируют для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
При этом в школе обустроят учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы - инженерный и естествознания, два зала для мероприятий, ИТ-полигон, обеденный зал.
На территории образовательного комплекса появятся теневые навесы, игровые и спортивные площадки, деревья и кустарники. Строительство объекта планируется завершить до конца 2026 года.
