Собянин: В Даниловском районе строится образовательный комплекс

Большой образовательный комплекс строится в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Здание возведут на улице Дубининской, в нем разместятся школа на 720 мест и детский сад на 175 воспитанников.

«Два его корпуса визуально будут напоминать открытую книгу», — подчеркнул Собянин.

В детском саду оборудуют семь групп, музыкальный, физкультурные залы. Учреждение адаптируют для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

При этом в школе обустроят учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы - инженерный и естествознания, два зала для мероприятий, ИТ-полигон, обеденный зал.

На территории образовательного комплекса появятся теневые навесы, игровые и спортивные площадки, деревья и кустарники. Строительство объекта планируется завершить до конца 2026 года.

