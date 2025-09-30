Собянин: В четырех районах ЮЗАО реализовали крупные проекты по благоустройству

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах очередного сезона реализации программы благоустройства города.

«В общей сложности мы планировали привести в порядок свыше 3,2 тыс. городских объектов – дворов, улиц, набережных, парков и скверов», - указал градоначальник.

В Юго-Западном административном округе наиболее крупные проекты реализовали в четырех районах. В Бутовском лесопарке (Северное Бутово) создали новый просторный спортивный сквер. Территорию площадью около 19 гектаров между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом полностью преобразовали, оборудовав места для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Здесь появились зоны для разных видов спорта, детские площадки, площадка для выгула и дрессировки собак, а также зоны с качелями, скамейками, перголами.

В свою очередь, в Ясеневе завершили масштабный проект комплексного благоустройства на Ясногорской улице, где возвели современный спортивный кластер. На территории площадью свыше трех гектаров появились спортивные объекты, в том числе полноразмерное футбольное поле с трибунами и площадки с силовыми тренажерами, две детские площадки, а для удобства жителей здесь построили широкую лестницу с крепкими перилами.

В районе Коньково преобразили несколько дворовых территорий, обустроив горки, игровые комплексы и развивающие элементы, спортивные зоны. На улице Генерала Антонова обустроили комплекс уличных тренажеров под навесами рядом с универсальной спортплощадкой. Во дворах на улице Введенского появились зоны с батутами, качелями, игровыми комплексами, а также турники и боксерская груша.

В Ломоносовском районе провели благоустройство территории между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского. Детские площадки преобразовали в игровые центры, для любителей активного образа жизни оборудовали тренажеры для воркаута, турники, боксерскую грушу, универсальные площадки для игр в футбол, баскетбол и волейбол. У домов 4 и 8 на улице Крупской появились оригинальные детские площадки. Спортивную инфраструктуру обновили за счет новых тренажеров и зоны для воркаута, также в районе обустроили прогулочные маршруты.

Во дворах на улице Строителей была создана современная инфраструктура для детского досуга с разнообразными площадками. В прогулочной зоне появились комфортные перголы и лавочки, новые зеленые насаждения.

