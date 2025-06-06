Собянин: В Бутырском районе создадут современный городской квартал
Современный жилой квартал будет создан в Бутырском районе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что речь идёт о территории вблизи станции метро «Фонвизинская». Два участка нежилой застройки площадью 2,68 га будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Градоначальник сообщил, что работы пройдут на улице Милашенкова, владение 2. Вместо устаревших объектов здесь появятся жильё для целей программы реновации, многофункциональный комплекс с гостиницей и спортивным центром.
«Здесь будет создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест», — заключил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы КРТ будет реорганизована территория в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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