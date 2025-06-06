Овчинский: В доме по реновации в Кузьминках приступили к благоустройству территории
Жилой дом возводится в рамках реализации программы реновации в столичном районе Кузьминки, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь жилого комплекса на улице Маршала Чуйкова превысит 30 тысяч квадратных метров. В возводимом доме разместятся 299 квартир. Жилая площадь здания будет превышать 17 тысяч квадратных метров.
«Неподалеку находятся станции метро «Кузьминки» и «Волжская», объекты образования и здравоохранения, а также природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино». Сейчас на площадке ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка, а также началось благоустройство территории. Во дворе устанавливают детскую и спортивную площадки с сертифицированным оборудованием», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Придомовая территория будет продуманной и современной. На первых этажах новостройки оборудуют помещения под объекты инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
Столичная программа реновации жилья, утвержденная в 2017 году, касается порядка миллиона москвичей.
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