Собянин: В больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей
Отделение трансплантации органов и тканей открыли в городской клинической больнице №52 в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Специалисты отделения оказывают хирургическую помощь пациентам с хронической болезнью почек в терминальной стадии. Как отметил Собянин, трансплантация является приоритетным и наиболее эффективным видом заместительной почечной терапии.
«Теперь в ГКБ №52 пациенты с хронической болезнью почек могут получить весь спектр... помощи в одном месте: от первичной диагностики до пересадки почки и последующего диспансерного наблюдения», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Отделение трансплантации находится в корпусе с операционным блоком, двумя отделениями реанимации, интенсивной терапии. Оно стало четвертым в Москве центром органной трансплантации наряду с ММНКЦ имени Боткина, НИИ скорой помощи Склифосовского и МКНЦ имени Логинова.
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