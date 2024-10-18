Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис «Цифровая реанимация»
Сервис «Цифровая реанимация», обеспечивающий автоматизацию отдельных процессов в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), используют в 23 стационарах Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, технология позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдений за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии.
«Врач видит всю необходимую информацию на рабочем планшете, может легко отследить эффективность назначенной терапии и сформировать дальнейшую тактику лечения», — добавил Собянин.
Помимо назначений врача ОРИТ и статуса их выполнения, в сервисе отображаются также результаты измерений температуры, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. При переводе больного из реанимации в стационар данные также и врачам других отделений.
На данный момент в Москве также внедряют и сервис СМС-информирования, который уже работает в 20 городских стационарах. Разработка позволяет родственникам получать сообщения о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru