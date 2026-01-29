Собянин: В 2026 году в Москве проведут реабилитацию 13 водных объектов
Итоги работы комплекса городского хозяйства в 2025 году подвели в Москве, также мэр столицы Сергей Собянин утвердил задачи на 2026 год. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.
За 2012–2025 годы в городе провели реабилитацию 179 прудов, озер и других водных объектов. В прошлом году работы вели на 19 водоемах, включая пруд в парке 50-летия Октября, Дунькин пруд (ЗелАО), пруд-регулятор Чертаново-0, Верхний и Нижний Кузьминские пруды.
На 2026 год запланирована реабилитация 13 водных объектов, в их числе Большой Молжаниновский пруд в САО, Егерский пруд (ВАО), Братеевский пруд-регулятор в ЮАО, пруды на реке Битце № 1 и 2, старица у Малого Качаловского пруда в ЮЗАО, Мичуринский, Большой Мещерский пруды (ЗАО), Тереховский пруд (СЗАО). Работы направлены на восстановление и улучшение экологического и санитарного состояния объектов.
Работы по реабилитации проводят поэтапно. Специалисты очищают ложе прудов от донных отложений и мусора, уменьшающих нормативную глубину и провоцирующих цветение, затем проводят мероприятия по формированию дна с отсыпкой песка. При необходимости создается водоупорный слой, далее начинается полный или частичный ремонт береговых полос, а на финальном этапе обустраивают зоны биоплато.
В текущем году начнется реализация проекта по созданию зон отдыха у воды нового формата. В семи округах Москвы уже обустраивают 15 мест: Головинские и Ангарские пруды; Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды; Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды; Бирюлевский Верхний и Нижний пруды; Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды; Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный пруды в Солнцеве; зону отдыха «Заречье» на реке Десне. Ведутся демонтаж и устройство свайных полей для новых настилов. При этом на Гольяновском и Черневском прудах сформировали котлованы под будущие бассейны.
Для комфортного и безопасного отдыха в столице разработали новый стандарт обустройства мест у воды. На пляжах появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками, у воды - полосы из белого песка, зонты и навесы. Для отдыхающих обустроят раздевалки с душевыми и санузлами.
При наличии технической возможности у прудов создаются бассейны. В планах создание четырех таких зон — на Гольяновском, Черневском (пляж № 2) и Головинских прудах, в зоне отдыха «Заречье». Рядом с пляжами появятся спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны. В зонах отдыха проложат дорожки, установят опоры освещения, скамейки и урны. Для семейного отдыха обустроят пикниковые зоны и кафе в специальных павильонах. Обеспечить безопасность помогут системы видеонаблюдения, оповещения, спасательные вышки, медпункты.
Пилотный проект по новому стандарту реализовали в прошлом году на Пионерском пруду в Парке Горького. Объект из обычного водоема превратился в мини-курорт в самом центре Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: Европа должна быть вовлечена в переговоры по Украине
- В России связали низкую рождаемость с жадностью, эгоизмом и пустотой в душе
- В Таиланде два человека погибли при крушении военного самолета
- Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября
- В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
- Депутат Нилов: Выплаты Героям России и СССР превысят 100 тысяч рублей
- Хитрый ход: В США раскрыли гарантии безопасности для Украины
- МИД: У России и НАТО остался экстренный канал коммуникаций
- СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности
- ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru