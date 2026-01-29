Собянин: В 2026 году в Москве проведут реабилитацию 13 водных объектов

Итоги работы комплекса городского хозяйства в 2025 году подвели в Москве, также мэр столицы Сергей Собянин утвердил задачи на 2026 год. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

За 2012–2025 годы в городе провели реабилитацию 179 прудов, озер и других водных объектов. В прошлом году работы вели на 19 водоемах, включая пруд в парке 50-летия Октября, Дунькин пруд (ЗелАО), пруд-регулятор Чертаново-0, Верхний и Нижний Кузьминские пруды.

На 2026 год запланирована реабилитация 13 водных объектов, в их числе Большой Молжаниновский пруд в САО, Егерский пруд (ВАО), Братеевский пруд-регулятор в ЮАО, пруды на реке Битце № 1 и 2, старица у Малого Качаловского пруда в ЮЗАО, Мичуринский, Большой Мещерский пруды (ЗАО), Тереховский пруд (СЗАО). Работы направлены на восстановление и улучшение экологического и санитарного состояния объектов.

Работы по реабилитации проводят поэтапно. Специалисты очищают ложе прудов от донных отложений и мусора, уменьшающих нормативную глубину и провоцирующих цветение, затем проводят мероприятия по формированию дна с отсыпкой песка. При необходимости создается водоупорный слой, далее начинается полный или частичный ремонт береговых полос, а на финальном этапе обустраивают зоны биоплато.

В текущем году начнется реализация проекта по созданию зон отдыха у воды нового формата. В семи округах Москвы уже обустраивают 15 мест: Головинские и Ангарские пруды; Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды; Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды; Бирюлевский Верхний и Нижний пруды; Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды; Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный пруды в Солнцеве; зону отдыха «Заречье» на реке Десне. Ведутся демонтаж и устройство свайных полей для новых настилов. При этом на Гольяновском и Черневском прудах сформировали котлованы под будущие бассейны.

Для комфортного и безопасного отдыха в столице разработали новый стандарт обустройства мест у воды. На пляжах появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками, у воды - полосы из белого песка, зонты и навесы. Для отдыхающих обустроят раздевалки с душевыми и санузлами.

При наличии технической возможности у прудов создаются бассейны. В планах создание четырех таких зон — на Гольяновском, Черневском (пляж № 2) и Головинских прудах, в зоне отдыха «Заречье». Рядом с пляжами появятся спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны. В зонах отдыха проложат дорожки, установят опоры освещения, скамейки и урны. Для семейного отдыха обустроят пикниковые зоны и кафе в специальных павильонах. Обеспечить безопасность помогут системы видеонаблюдения, оповещения, спасательные вышки, медпункты.

Пилотный проект по новому стандарту реализовали в прошлом году на Пионерском пруду в Парке Горького. Объект из обычного водоема превратился в мини-курорт в самом центре Москвы.

