Собянин рассказал, где в Москве покататься на сноуборде и горных лыжах

В Москве на четырех специально предусмотренных площадках можно покататься на сноубордах и горных лыжах. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, любители этих зимних видов спорта могут посетить площадки, находящиеся в Куркине, Ново-Переделкине, в Северном Бутове и на Севастопольском проспекте.

Собянин сообщил, что на этих объектах ежегодно катаются свыше 800 тысяч москвичей. Мэр добавил, что в составе перечисленных комплексов предусмотрены трассы различной сложности с перепадом высот от 14 до 48 м, прокат оборудования, а также канатные дороги. Он подчеркнул, что на этих объектах можно заняться десятью видами спорта. Указанные спорткомплексы в том числе оборудованы для лиц с ограниченными возможностями.

К тому же в столичных парках организуют 86 трасс и маршрутов для катания на лыжах. В том числе в Кускове, в «Ангарских прудах» и в усадьбе «Алтуфьево», отметил Собянин.